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|Коалиция ПП–ДБ регистрира листите си за предстоящия вот
Кандидатите на коалицията са личности, които със своя професионализъм и отдаденост към различни каузи за по-добра България са постигнали широко обществено доверие в своя регион, а много от тях и на национално ниво. Те ще търсят подкрепа на 2 април, за да постигнем промяната в България и да я превърнем в мястото, с което всички се гордеем.
Ето кои са водачите на листите:
1 МИР Благоевград – Андрей Атанасов Гюров
2 МИР Бургас – Константин Живков Бачийски
3 МИР Варна – Даниел Максим Лорер
4 МИР Велико Търново – Людмила Николаева Илиева
5 МИР Видин – Любен Иванов Иванов
6 МИР Враца – Деница Димитрова Симеонова
7 МИР Габрово – Явор Руменов Божанков
8 МИР Добрич – Ивайло Николаев Мирчев
9 МИР Кърджали – Атанас Петров Атанасов
10 МИР Кюстендил – Георги Николаев Стамов
11 МИР Ловеч – Искрен Цветославов Арабаджиев
12 МИР Монтана – Ванина Димитрова Вецина
13 МИР Пазарджик – Ивайло Валентинов Шотев
14 МИР Перник – Бойко Илиев Рашков
15 МИР Плевен – Радостин Петев Василев
16 МИР Пловдив – Никола Георгиев Минчев
17 МИР Пловдив област – Росен Добрев Костурков
18 МИР Разград – Антоанета Димитрова Цонева
19 МИР Русе – Мартин Димитров Димитров
20 МИР Силистра – Стоян Иванов Георгиев
21 МИР Сливен – Татяна Славова Султанова-Сивева
22 МИР Смолян – Михал Григоров Камбарев
23 МИР София – Кирил Петков Петков
24 МИР София – Христо Любомиров Иванов
25 МИР София – Христо Христов Петров
26 МИР София област – Александър Димитров Симидчиев
27 МИР Стара Загора – Радослав Стефанов Рибарски
28 МИР Търговище – Илина Симеонова Мутафчиева
29 МИР Хасково – Асен Васков Василев
30 МИР Шумен – акад. Николай Денков Денков
31 МИР Ямбол – Мирослав Николаев Иванов
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