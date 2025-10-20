ЗАРЕЖДАНЕ...
|Коалиционните партньори се събират на среща
• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?
• Как ще се разпределят силите в него?
• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?
• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?
• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?
В петък премиерът заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кабинетът няма как да продължи работа във формат на малцинство, което е подкрепено, без ясни ангажименти от "ДПС - Ново начало", предаде NOVA.
Според Делян Пеевски кабинетът ще оцелее. В петък обаче той не уточни кога преговорният екип на формацията ще се срещна с управляващите за разговори.
