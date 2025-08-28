ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
"Когато получихме сигнала, разгледах записите и с екип отидохме да проверим района с най-съвременна техника. Не видяхме и следа от животното. Пуснахме кучета, видяхме сърна и други животни да пасат там. Ако в района бродеше такъв хищник, те нямаше да са толкова спокойни", обясни д-р Димитър Стефанов.
Той увери гражданите, че няма опасност за тях, защото със сигурност хищникът няма да обикаля повече в района заради земеделските ниви, които се жънат. По негови думи няма как животното да стои на места, където има толкова много хора и разположена техника.
"Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав, където има много гористи и труднопроходими местности. Там то самото ще се чувства много по-добре", допълни кметът пред NOVA NEWS.
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
13:28 / 26.08.2025
