Всички пътници от дерайлиралия влак са извозени до ЖП гара Царева ливада. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Община Трявна Денчо Минев.

Припомняме, че тази сутрин, в 8:05 ч., в междугарието Царева Ливада – Трявна, бързият влак №4631, пътуващ от Русе за Пловдив, се удари в активирало се свлачище, причинено от лоши метеорологични условия. Във влака са пътували 65 пътници, като трима от тях пострадаха.

По думите на кмета тримата ранени са прегледани от медицинските екипи на място. Те са с леки охлузвания и наранявания.

"Действията на аварийните екипи продължават. Изпратен за съдействие е и един екип на РСПБЗН - гр. Трявна на мястото на инцидента", пише още Денчо Минев.