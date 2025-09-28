Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кметът на Трявна безкрайно благодарен на правителството: Отпуснати са 2 милиона лева за опожарената Тревненска школа 
Автор: Илиана Пенова 22:12 / 28.09.2025Коментари (0)93
© Facebook
Благодаря на кабинета, че отпусна 2 милиона лева за изграждане на основен покрив и възстановяване на засегнатата част от сградата на Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа". Това написа във Фейсбук профила си кметът на Трявна Денчо Минев. 

Той благодари и за съвместните усилия на всички - на местно и държавно ниво, на дарители от цялата страна, на хора с големи сърца, "които за пореден път доказаха, че можем да бъдем обединени като общество и с надежда да преодоляваме всяка една трудност. Особено, когато става въпрос за подобно училище с такава история и с такъв статут". 

Кметът на Трявна си спомни и за ноща на пожара. 

"Благодаря за бързата реакция, която проявихме още в нощта на 4 април, когато избухна големия пожар. Помня как заедно евакуирахме 17 ученици, активно участие тогава взе и светла му памет г-н Павлин Минев и дежурния училищен персонал, как сформирахме незабавен щаб с директора на гимназията г-н Орфей Минфов, органи на реда, институции. Как намерихме сили и нито за миг не се поколебахме да се сломим пред това тежко изпитание", казва още кметът. 

"Помня десетките разговори, обаждания, съдействия и незабавната реакция от страна на държавата в лицето на г-н Томислав Дончев и министъра на културата г-н Мариан Бачев, който веднага изпрати своя заместник г-н Георги Султанов с експертна комисия да огледат щетите на място. Забавиха се, но е за добро, защото в новия проект се предвижда обновена фасада, изцяло реконструиран трети етаж и фотоволтаик на покрива", пише той.

"Помня как на 25 април архитект Милен Маринов дари проекта за временен покрив и как веднага, в същия ден, издадохме разрешение за строеж.

Помня помощта на почетния гражданин на Трявна г-н Емилиян Гебрев, който пое всички разноски по разчистването на отломките и временния покрив, на кмета на Община Габрово г-жа Таня Христова, секретаря на Междуведомствената комисия по бедствия и аварии, на г-н Мартин Паралесов, извършил строителния надзор, на местни фирми, сред които "Чукара" , "М-1-Манев, Колева" СД и ЕТ "Стоян Делийски" за своевременно осигурения дървен материал, на Кроношпан и още, и още. Десетки кампании, концерти, прояви, дарения", добави още. 

"Няма как да не бъда благодарен и доволен от решението на държавата. Тези средства са дело на съвместен диалог, подкрепа, работа и последователност. С една крайна цел - пълно възстановяване на училището. Вярвам, че ще стане.

За талантливите деца на България. Тези, които носят онези умения, правещи ги горди последователи на старите тревненски майстори и превръщайки ги в бъдещи именити художници, иконописци, дърворезбари, графични дизайнери", завършва кметът.

Още по темата: общо новини по темата: 10
12.09.2025 »
28.04.2025 »
10.04.2025 »
07.04.2025 »
07.04.2025 »
05.04.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
Кухненски съдове увреждат необратимо черния дроб: Готвенето в тях, комбинирано с чаша вино, е разрушително
10:31 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние, ето къде де отидете
09:56 / 27.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Пожар изпепели покрива на НГПИ "Тревненска школа"
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: