Илияна Йотова за служебен премиер Андрей Гюров да представи състав на служебен кабинет.
Списъкът с имената и окончателният вариант на служебното правителство трябва да е готов до 19 февруари.
Ако президентът няма забележки към състава, ще издаде указ за назначаването на служебния кабинет, пише БНТ.
Заедно с това ще бъде издаден и указ за определяне на датата на предсрочните парламентарни избори. Най-вероятно те ще бъдат на 19 април.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.