"Първо, да успокоим всички, които имаха проблеми с наводнения – през следващите 10–12 дни в нашата страна няма да има интензивни и проливни валежи", каза заклиматологът Симеон Матев.По думите му времето в този период ще бъде предимно спокойно. "Често атмосферното налягане ще бъде високо, което ще обуславя малка динамика на атмосферните процеси – с обичайните за сезона сутрешни мъгли и ниски облаци и повече слънчеви часове около и след обяд", обясни той.Матев подчерта, че температурите ще останат сравнително високи за средата на декември. "Това е добра новина, особено за хората, които пострадаха от наводненията и сега имат нужда от подходящи условия, за да се справят с проблемите си", посочи климатологът.Той допълни, че: "В следващите поне 10–12 дни в страната няма да има зимни явления като снеговалежи и виелици. Краткотрайно застудяване се очаква в периода 15–17 декември. Заради спускане на студен въздух от север-североизток температурите ще се понижат и ще придобият истински зимни стойности – сутрин около и под нулата, а следобед между 3 и 7–8 градуса", каза Матев.Според него това застудяване ще бъде съпроводено с малко валежи. "Ще превали за кратко основно в Северна България, като в низините валежите ще са от дъжд или дъжд, преминаващ в сняг, без да се образува сериозна и трайна снежна покривка. Има малка надежда да се видят снежинки, но условия за сериозна снежна обстановка липсват", уточни той.. "До навечерието на коледните празници ни очаква спокойно време със сутрешни мъгли, ниски облаци и много слънчеви часове в планините", каза климатологът и добави, че температурите отново ще се повишат – сутрин ще бъдат малко под нулата, а следобед в най-слънчевите райони ще надхвърлят 10–14 градуса.По отношение наСимеон Матев коментира, че. "След 22 декември се очаква по-голяма динамика на атмосферните процеси над Балканите и превалявания, но към този момент шансът те да са от сняг е сравнително малък. По-вероятно е и тази година Коледа да премине без сняг", заключи той.