Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи

© Лятото на 2025 г. ще бъде отбелязано като едно от най-сухите – валежите средно за страната са под 50% за целия сезон. Това заяви климатологът Симеон Матев. По думите му проблемът е, че хората и властите не се адаптират към сушата – водните ресурси не се управляват правилно и от там идват проблемите с безводието.



"Проблемът не е само в мрежата. Водата се краде. Въпрос на манталитет – защо да си поливаме градината и да си мием колата с питейна кола, като можем да го правим с вода от кладенец или сондаж“, заяви Матев и обясни, че валежите през тези дни няма да са достатъчни да напълнят чешмите на плевенчани, където водната криза е най-сериозна.



Той обясни, че през август приключва т.н. климатично лято и от 1 септември започва климатичната есен. Климатологът допълни, че това не означава задължително рязко застудяване.



"Кой знае какви рекорди нямаше през лятото, изключваме месец юли, когато имахме 2 или 3 периода, в които температурите достигнаха екстремни стойности – в Монтана отбелязаха 43,5 градуса по Целзий. Това лято не беше най-топлото, дори не е второто най-топло. Миналото, през 2024 г. беше най-топлото. Лятото на 2012 г. беше второто по аномалия“, каза пред bTV климатологът.



Матев заяви, че през лятото на 2024 г. е било с 3 градуса по-топло. Все пак, лятото на 2025 г. ще бъде в топ 3. По-интензивни валежи се очакват през ноември и декември.