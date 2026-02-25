Постоянното преминаване на средиземноморски циклони е причината февруари да е много динамичен месец, с честа смяна на въздушните маси и редуване на много по-топли от обичайните до зимни температури. Това каза климатологът доц. Симеон Матев в предаванетонас водещ Ася Александрова.Подобна динамика е характерна за март, отбеляза той. Количеството на валежите е било значително над нормата, а средните температури – малко над нормата. "Валежите за страната са средно два пъти над нормата, но в Родопите тази норма отива над 3-4 пъти. От началото на годината до момента там има места с над 500 мм валеж. За сравнение – годишният валеж за София е 600 мм. Имаше седем или осем случая, в които реките преливат и нанасят щети на инфраструктура и земеделски площи“, припомни доц. Матев.Преминаването на средиземноморски циклони не е необичайно за нашата страна, отбеляза той. "Просто през някои години те са с по-голяма честота. Особено отчетливо е това, когато техните центрове минават през Балканите, както беше през тази година. Една особеност на средиземноморския циклон е, че в челото въздушните маси идват от юг, от Северна Африка – затова настъпва необичайно затопляне за сезона, а пък в тилната част обикновено нахлува студен въздух от север и настъпва рязко застудяване. Понякога само за няколко часа температурата може да се срине с 10-15 и повече градуса. Това е така, защото се сменя тропически въздух с леден въздух от Арктика“, обясни климатологът.При преминаването на такива циклони се наблюдават и гръмотевични бури, които не са характерни за зимния сезон. "Тази зима имаше необичайно голям брой. Това наистина ще бъде отбелязано като екстремна проява на времето по отношение на този показател“, добави доц. Матев.Добрата новина по думите му е, че язовирите за питейно-битово водоснабдяване са на 80% пълни. "Това, че сега имаме добра обезпеченост с вода в язовирите, не означава, че няма да бъдем изправени пак пред липса на вода през горещите летни месеци, които предстоят“, добави доц. Матев.Традиционно март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика на процесите. "Тази година тази динамика като че ли се случи през февруари. Март поне засега изглежда, че ще бъде по-спокоен месец. От четвъртък за един по-дълъг период – от около седмица до 10 дни, атмосферата над по-голямата част от континента ще бъде по-спокойна, със затишие от циклонална дейност и липса на съществени валежи. Сутрините ще бъде сравнително хладно, с отрицателни стойности – до минус 5, минус 7 градуса, но през деня температурите ще са от порядъка на 10 до 15 градуса. От 3 до 6 март на места максималните температури ще доближат 18-20 градуса“, прогнозира Симеон Матев.Средните температури през март са между 1 и 6 градуса сутрин, а следобед – между 12 и 17 градуса. "Очакванията са тази година март да бъде със средни температури около 1-1.5 градуса над нормата. Заради наднормените валежи през януари и февруари прогнозите са те да бъдат близки до нормата през март. След 7-8 март отново ще има превалявания, като не е изключено те да са и от сняг“, допълни климатологът.