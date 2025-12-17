ЗАРЕЖДАНЕ...
Климатолог каза кога и къде в България ще завали сняг, идва и студ
"Превалявания ще започнат на 21-22 декември, но ще бъдат от дъжд. Снеговалежи може да има по високите части на планините. По-сериозно застудяване ни очаква между Коледа и Нова година", обясни той.
По думите му и тази година е една от най-топлите в света, но няма да бъде по-гореща от последните две. "През последните 15-20 години скоростта на затопляне е голяма. Намираме се в период, в който всяка следваща година все ще е по-топло от нормалното. Рано или късно обаче ще започне период на глобално застудяване", поясни Матев.
Той допълни, че напоследък май месец е по-студен от нормата заради аномалиите през зимата.
All Bundy
преди 27 мин.
Който иска да гледа сняг да ходи на Върховръх, в града сняг няма да има.
