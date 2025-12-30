ЗАРЕЖДАНЕ...
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на климата
©
По думите му е много вероятно 2025-а да не е в топ 3 най-горещите години за България. “По-скоро ще е на 5-о място. 2024-а година също е най-топла у нас, 2023-а я следва, а след това е 2019 г. Войните в Украйна и Газа не могат да преобърнат климата, но при всички положения едни военни действия от такъв мащаб и характер допринасят за отделянето на по-големи количества емисии. Това се случва по простата причина, че там има голяма активност на моторни превозни средства. Тази активност неминуемо дава своя тласък на парниковите газове", смята Матев, предаде NOVA.
Според него една война няма ефект върху климата само чрез парниковите газове. “Сградите, които трябва да се построят наново, влияят. Постилащата повърхнина е променена. Специално в Украйна беше взривена стена на язовир", припомни той. “Една война със сигурност влияе. По-интересното е, че климатолозите, когато са правили сценарии за развитие на времето преди 4-5 години, със сигурност не са включили тези военни действия. Така че една част от несбъдването на прогнозите може да е именно заради войните", коментира Матев.
Според анализ на войната на Израел срещу Газа от 2024 година първите 120 дни на боевете са генерирали между 420 и 652 хиляди тона емисии, което е повече от годишните емисии на 26 държави. Войната в Украйна е произвела най-малко 175 милиона тона емисии на въглероден диоксид за 2 години, което се равнява на годишните емисии на Нидерландия. “Но тази информация е изчислена по косвени данни, не по реалните и може да има разминавания", предупреди климатологът.
“Войната има много по-страшни последствия в съвсем друг аспект, но има и негативно влияние върху природата и климата. Най-вероятно ще ги усетим след години. Сега фокусът се съсредоточава върху социално-икономическото. Резултатите относно климата ще станат ясни по-скоро след като приключат тези военни действия", смята Матев.
Според него не е изненада, че Европа се отказва от Зелената сделка. “Действаше се много прибързано, когато се взимаха решения. Не се правеха нужните изчисления и не се гледаха последствията от двете страни. Гледаше се само какво може да се направи, вместо да се види как тези последствия ще повлияят. И сега те започнаха да дават своя ефект", коментира Матев.
Още по темата
/
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
19.12
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
16.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
30.11
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
24.11
Още от категорията
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
08:05
Симеон Матев: Климатичните аномалии се превръщат в норма, 2025 ще бъде сред петте най-топли години в България
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.