Климатолог: Тази година счупихме много неприятни рекорди

© Лятото на 2025 г. е било доста сухо, а прогнозите са, че такива лета ще са все по-често срещани. Това коментира по NOVA NEWS климатологът Христо Попов.



"Месец юли беше най-сухият от 8-9 години насам. А юни, когато традиционно за нашата страна падат много валежи, се оказва най-сухият месец от 1950 година насам. Тази година счупихме много неприятни рекорди. Неслучайно имаме проблем с безводието", коментира климатологът.



И напомни, че едновременно с това имаше на отделни места проливни валежи, като епизодично явление, които доведоха до наводнения.



За да се справим с безводието, Попов препоръча задължително да се ремонтира водопреносната мрежа.



Иначе температурният рекорд за страната ни не е счупен, въпреки големият брой горещи вълни. Най-висока температура тази година е измерена в Монтана – 43-44 градуса. "Нищо толкова необичайно не се е случило като температури. Но трябва да сме готови, защото тези горещи вълни водят и до пожари", коментира експертът.