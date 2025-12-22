Коледните празници най-вероятно ще преминат при динамично време, с редуване на превалявания, вятър, слънчеви часове и мъгли, но без условия за класическа снежна Коледа. Това заяви климатологът Симеон Матев в интервю за"Условия за наистина снежна, зимна Коледа по-скоро нямаме", посочи той.По думите му преваляванията около Коледа е твърде вероятно в планините да бъдат от сняг. "Това означава, че любителите на зимните спортове няма да останат напълно разочаровани", допълни климатологът.Матев изрази увереност, че планинските курорти ще компенсират липсата на естествен сняг чрез изкуствено заснежаване в по-студените дни преди празниците. "Няма да сме съвсем безснежни", подчерта той.От гледна точка на пътуванията, очакваното време е по-скоро благоприятно. "Липсата на сериозни снеговалежи означава по-безопасни пътища", обясни той.Като допълнителни плюсове Матев посочи по-малкия брой травми вследствие на заледени настилки, както и по-ниските разходи за отопление.Климатологът отбеляза, че бялата и снежна Коледа все по-рядко се случва у нас. "За последните 10 години снежна Коледа е имало само два пъти. Това вече става новото нормално", каза той и допълни, че за съвременните деца снегът на Коледа вече не е нещо обичайно.По отношение на времето след празниците Матев уточни, че е рано за точни прогнози, но между Коледа и Нова година се очаква отново динамика, с възможни снеговалежи в отделни дни. За януари прогнозите са за температури, по-близки до климатичните норми, с отрицателни стойности през нощта и около нулата през деня, като е възможно месецът да бъде малко по-топъл от обичайното, но с повече зимни дни.