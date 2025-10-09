Климатолог: Когато се пренебрегват знаците от природата, си слагате главата в торбата

© Булфото Какво доведе до бедствието в "Елените" - човешка дейност или климатични аномалии? Има ли и други райони, с които ще се случи същото и закъснели ли сме с реакции и мерки? Отговорите търси климатологът д-р Христо Попов, преподавател от катедра "Климатология, Хидрология и Геоморфология“ към СУ "Св. Климент Охридски“.



Според него трагедията в "Елените" е причинена от комбинация от много причини. По негови думи има информация за бедствие в този район, което се е случвало и преди, но този факт не е взет предвид от хората, които са застроили "Елените".



По негови думи става въпрос за цикличност на подобни наводнения.



Климатологът обясни, че наводнения в "Елените" не се случват с такава честота, но за "Лозенец" това не е изключение.



Попов каза, че колкото по-високи стават температурите, толкова по-толпо ще става и морето. При по-топло море през студеното полугодие, всяко нахлуване на студен въздух води до формиране на циклон. Неговата мощност зависи от разликата в температурите, обясни още климатологът.



Той допълни, че в миналото хората са се съобразявали къде строят селищата си.



"Когато се пренебрегват знаците от природата, тогава, ако вашата къща е там, си слагате главата в торбата. Ако сте предприемач, който строи и планира това да бъде продадено, ако има жертви, това е потенциално престъпление", каза още климатологът пред NOVA NEWS.



"Кои сме ние, че сме решили, че сме по-силни от природата", запита той.



Попов направи прогноза, че ноември ще бъде сух, но през декември се очакват валежи.