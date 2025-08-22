Новини
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:41Коментари (0)93
© NOVA
Климатологът Симеон Матев направи прогноза за времето през уикенда и в началото на новата седмица.

"В момента през страната преминава студен атмосферeн фронт. Най-напред той влияе върху северозападна България, а по-късно през деня явленията ще обхванат и останалата част от страната“, обясни Матев. Според него на места ще има интензивни валежи, с възможност за краткотрайно натрупване на 15–20 литра на квадратен метър.

"По-голям проблем може да създаде силният вятър, който на отделни места ще достигне 60–70 км/ч, а не са изключени и по-високи скорости. Ако имате нещо по-леко навън, е добре да го укрепите“, предупреди климатологът. Процесът на захлаждане ще се движи от запад на изток, като най-късно ще засегне Североизточна и Източна България в късните вечерни часове.

Днес температурите ще варират значително – от 35–36 градуса на изток до 23–24 градуса в западните райони. В събота вече в цялата страна се очакват стойности между 25 и 30 градуса, което съответства на нормите за този период от годината.

"Събота и неделя ще предложат приятно време, свежо, с повече слънчеви часове, като в Рило-Родопската област е възможно да превали краткотрайно“, добави Матев.

За началото на новата седмица климатологът прогнозира: "Понеделник ще започне със слънчево време и температури между 11–16 градуса сутринта, а следобед – от 23 до 29 градуса. По Черноморието е възможен кратък дъжд“.

След това от вторник се очаква предимно слънчево време с приятни температури от 26 до 32 градуса. Втората половина на следващата седмица обаче ще донесе ново затопляне и гореща вълна, като на места стойностите ще достигнат между 33 и 38 градуса.

"Вероятно ще изпратим месец август с високи температури“, заключи Матев пред NOVA.

