Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема
Тя отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че продавачите все още не познават всички копюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто.
Добрина Алексиева, клиент: "Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема. И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам. - А колко евро бяха? - 200. Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села.", разказва тя пред БНТ.
Виктор1
преди 38 мин.
Поредната търсеща сензация особа! Защо точно с банкнота от 200 евро иска да си купи цигари, няма ли банкова карта? Или по-дребна банкнота? Или нарочно прави проблем, че да се накефи? Аман от малоумни хора!
