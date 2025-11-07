Новини
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:59
©
Още преди да влезем в 2026 г., българските търговци се сблъскват с един съвсем ежедневен, почти домашен проблем: стотинките. Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия разказва, че хората вече масово се появяват в магазините с цели буркани дребни монети, които сякаш са чакали години да бъдат "разтоварени“. А с въвеждането на еврото това ще се засили още повече.

Монетите се оказват едно от най-големите предизвикателства за търговските вериги. Вълканов апелира в интервю за сутрешния блок по bTV за толерантност и спомня, че в периода на двойно обращение търговците имат право да отказват транзакции с повече от 50 монети.

Прост съвет, но ключов: стотинките е най-добре да се обменят в банките, а не да се разнасят в пликове и буркани из магазините.

В проектобюджета за 2026 г. са заложени две ключови промени, чиято цел е да ограничат сивата икономика, но – по думите на Вълканов – рискуват да задушат именно онези компании, които работят на светло и са сред най-големите данъкоплатци. Най-спорната тема е подновеното изискване всички фирми да внедрят нов софтуер за управление на продажбите. Това напомня злополучния опит от 2019 г., когато бизнесът изчисли разходи от около 100 млн. лева. А ако този процес се повтори днес, цената би била многократно по-висока.

Търговските вериги вече разполагат с интегрирани системи, свързани с НАП, с пълна проследимост и отчетност. От години не само не крият обороти, но и изпълняват най-строгите изисквания за контрол. Налагането на държавно одобрен софтуер върху тях би означавало дублиране на процеси, огромни технически промени и разходи, без реална полза за фиска.

И докато спорът за СУПТО тлее, в проектобюджета присъства и друго изискване: задължително деклариране на стоки с "висок фискален риск“. Списъкът е изненадващо широк – над 600 стокови групи, от круши и дюли до кашкавал. Всеки камион, превозващ подобни продукти, трябва да бъде оборудван с GPS и да се следи в реално време. Според Вълканов това би оскъпило логистиката и би създало ненужна административна тежест, без доказан ефект върху контрола.

От Сдружението за модерна търговия настояват новите правила да се въвеждат поетапно, с реален диалог и достатъчно преходен период, за да не се стигне до хаос още през първите месеци на 2026 г.

А на фона на всичко това подготовката за еврото продължава. Големите вериги вече са готови – БНБ ще им достави евробанкноти малко преди Нова година, за да могат да връщат ресто в евро още от 1 януари.

