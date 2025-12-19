ЗАРЕЖДАНЕ...
Клиент: Бойкотирайте кръчмарите, едно ястие поскъпна от 6,50 до 18 лева за две години
В своя коментар в социалните мрежи политологът Огнян Минчев свързва ценовия натиск в заведенията не просто с икономически фактори, а с дълбоко вкоренени проблеми в институционалната среда и потребителската култура у нас.
Случаят не изглежда случаен. Напротив-всичко сочи към целенасочена акция на сектора в навечерието на коледните и новогодишните празници, когато традиционно хората излизат повече, организират фирмени тържества и семейни събирания. Период, в който търсенето е високо, а потребителят е по-малко склонен да се откаже.
"Едно от любимите ми ястия в заведение, което посещавам от години, струваше 6,50 лв. преди две–три години. После стана 9 лв., след това 12 лв., а сега — 18 лв.“, отбелязва авторът.
"Много активно се подготвяш за еврото, бе, чорбаджи“, казах на собственика на ресторанта.
Този скок идва на фона на добре запомнените публични протести на бранша, когато временната мярка за 9% ДДС за заведенията, въведена по време на COVID-19, беше отменена. Тогава представители на асоциациите предупреждаваха за масови фалити, затваряне на ресторанти и срив на сектора.
Реалността се оказа различна. Вместо фалити, последва устойчив ръст на цените, който за около година и половина на практика ги удвои. Сега към това удвояване се добавя и ново увеличение от около 30%.
Паметта за ковид-периода допълнително изостря общественото недоволство. Докато в повечето европейски държави заведенията бяха затворени, а училищата — приоритетно отворени, в България се случи обратното. Кръчмите работеха, често пълни, а децата останаха вкъщи с месеци.
Днес психолози и социолози анализират дългосрочните ефекти от локдауните върху поколението Z. "Зле повлия“, пише политологът Огнян Минчев.
"И то не абстрактно — а видимо, ежедневно, от първия ред.“ В този контекст усещането, че същият сектор днес "се отблагодарява“ с нови ценови удари, поражда допълнително възмущение.
Сравненията с Европа са неизбежни. "С носталгия си спомням Виена, където образцов шницел струваше под 10 евро — и то преди година-две“, отбелязва авторът. В същото време у нас олио за 5 лева и нагоре е обичайна гледка, докато в Испания същият продукт струва евро и половина.
Разликата обаче не е само в цените, а в реакцията на потребителите. "Когато там вдигнат цените безобразно, хората просто спират да купуват. Спират да плащат. Тук — псуваме тихо и плащаме.“
Корупцията в институциите е част от проблема, но не и единствената причина. Другата е в поведението на самия клиент. "Твърде търпеливи сме, безропотни. И в същото време — мърляви в защитата на собствения си интерес. Махаме с ръка: ‘Абе, остави ги…’“
Но този път — не.
Един месец без кръчми
Предложението е просто и пазарно: колективен потребителски бойкот. Един месец без посещения на заведения — до края на януари. Без Коледа навън, без новогодишни банкети, без именни дни по кръчмите.
"До края на януари ще огладнеят като влашки вълци и ще върнат цените горе-долу там, където бяха през ноември“, аргументира се политологът Огнян Минчев.
"За зла круша — зъл прът.“
Пазарът е взаимен процес. Ако клиентът не защитава интереса си, никой няма да го направи вместо него.
RZ75
преди 11 мин.
Много народ е бойкотирал Ролс Ройс, Бентли, Бугати. Да не говорим за ширпотребата Мерцедес, БМВ и Ауди. Заведенията станаха скъпи и противни за посещения. Да не говорим, че в голяма част от тях отново се пуши. И тъй като скъпотията е повсеместна, а българинът е пословично мързелив - щандовете с готова храна винаги са вървежни. Нищо, че са направени от изтекъл срок продукти. В поведението на потребителите няма нищо случайно - първо ефект на свързания вагон, после ефект на сноба и накрая всичко си идва по местата: всяка жаба да си знае гьола.
Кьосев
преди 59 мин.
От три години и половина с приятелските ни семейства сме обявили и спазваме този бойкот, заради няколко последователно разочарования в различни заведения. Ходим си на гости почти всяка седмица, а по заведения ходим в Гърция където цените и най-вече качеството на храната и напитките е отлично, а и порциите са нормални, а не "гурме"... За отношението на персонала на гръцките ресторантьори няма нужда да коментирам... повече от добро е! Тук не заслужават.
Кaлеко Алеко
преди 1 ч. и 14 мин.
Не бе, еврото няма никакво отношение със спекулата, ама никакво! И нека разбирачите да не ми говорят глупости, защото от както стана ясно, че ще влизаме, цените подскочиха два пъти и то без никакво друго обяснение, освен тъпото евро! Честито да ви е! И вместо народа да каже "Стига" и да спре да консумира, то е обратното. Няма да има падане на цените, а от догодина ще стане още по-страшно!
МиМ
преди 2 ч. и 34 мин.
Капитализмът се води от един елементарен закон - за търсенето и предлагането. Говорим, че във Велинград Нова Година се посреща три пъти по-скъпо, отколкото в Истанбул, обаче факт е, че във Велинград вече няма места. Щом при тия цени са пълни, защо да ги свалят? Ако слушаш днешните организатори на протести, сме за мустака, пред катастрофа. Само че заведенията пълни, чалготеките се пукат по шевовете. Защо да свалят цените? А бойкот може да има в нормално общество. В България, където лице на протестиращите е някакво недоразумение с променено име на Фльор (дали идва от "фльорца"?), и където за 80% от младите най-големият купон е да се натряскат и надрусат безпаметно в чалготеката, какъв бойкот очакваш?
Майна
преди 3 ч. и 41 мин.
Верно е това, долна кръчма с няколко бона печалба на ден. Това никъде го няма.
