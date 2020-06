Китайски учени: Нов щам на свинския грип заплашва света от нова пандемия

© Нов щам на свинския грип, който има потенциал да предизвика пандемия, са открили учени в Китай, съобщи Би Би Си.



Основният преносител на вируса са домашните прасета, но изследователите смятат, че може да мутира допълнително и да се разпространи от човек на човек. Вирусът има всички белези, които показват, че е силно адаптивен и може да зарази хора, пишат учените в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.



Според тях мерките за контрол на вируса при свине и внимателното наблюдение на работниците от свиневъдната промишленост трябва да бъдат незабавно приложени, въпреки че светът е фокусирал вниманието си върху COVID-19.



Изследователите са нарекли новия вирус G4 EA H1N1. Той е бил открит у работници в кланици в Китай. Сегашните противогрипни ваксини не предпазват от него, но учените смятат, че съществуващите препарати могат да се променят и да предпазват и от новооткрития щам.