ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Киселова за НСО: Службата е един от стълбовете на българската държавност
През всичките години на своето съществуване Службата е един от стълбовете на българската държавност и бди за сигурността на лицата в държавното управление, отбеляза председателят на парламента в своето обръщение към служителите на официалната церемония за отбелязване на празника. Продължавайки делото на своите предци, започнали от времето на княз Александър Батенберг, Вие изпълнявате с чест възложената Ви мисия да защитавате живота, здравето и достойнството на длъжностните лица от противозаконни посегателства и да осигурявате безопасността на охранявани обекти и мероприятия, допълни Наталия Киселова.
Председателят на Народното събрание подчерта, че в днешното несигурно време, взривоопасната регионална и глобална среда за сигурност, международният тероризъм и организираната престъпност пораждат нови предизвикателства пред служителите на Националната служба за охрана. "Пред Вас възникват все по-трудни задачи за решаването на които, уверена съм, сте добре подготвени и осигурени и няма да позволите да бъдете изненадани от внезапно възникващи рискове и заплахи“, заяви тя.
Наталия Киселова увери служителите на НСО, че техните ежедневни задължения, изпълнявани отговорно и с висок професионализъм, се оценяват високо и по достойнство и изрази своята дълбока признателност и уважение към офицерите, сержантите и гражданските лица от службата. Тя им пожела и занапред много лични и професионални успехи.
На тържествената церемония по повод 146-ата годишнина от основаването на Националната служба за охрана присъстваха президентът на Република България Румен Радев, министър-председателят Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова и президентът Петър Стоянов (1997 – 2002 г.).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1527
|предишна страница [ 1/255 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: