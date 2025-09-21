Киселова за Бюджет 2026: Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре

© NOVA Основният приоритет за тази сесия на НС е приемането на бюджета за 2026 г. Това коментира председателят на НС Наталия Киселова пред журналисти в Балчик.







"Хората поставят един въпрос – искаме да живеем по-добре. Стремим се каквото може да се поправя", заяви Киселова.







Резултатът от вота на недоверие е бил очакван. "Самите вносители казваха, че не очакват да е успешен, а да се чуят онези проблеми, които според тях са важни", коментира тя.



За поведението на депутатите в НС, Киселова каза: "За съжаление част от народните представители се стараят по този начин да влязат в медийното полезрение", каза Киселова, цитирана от NOVA.







За избора на шефовете на службите, Киселова каза: "В Конституцията са изведени правомощията на президента. По отношение на ръководителите на служби, има възможност НС да решава. Има внесени законопроекти, дебатът предстои. Но такъв дебат се е водил преди повече от 10 години и преди 2".