ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Киселова поздрави лекарите за празника им
Изборът Ви да бъдете лекари е решение да се посветите всеотдайно на грижата за живота и здравето на своите пациенти, да дадете своите сили, енергия и познания в името на доброто, отбелязва председателят на парламента. Наталия Киселова подчертава, че няма друга професия, която да изисква толкова голяма съпричастност, самодисциплина и отдаденост, но и която да носи удовлетворение и радост от постигнатото в грижата за човека и неговото добруване.
Днес всички ние се обръщаме към Вас с искрена благодарност за усилията, които полагате в името на живота, и с пожелания да продължавате все така всеотдайно и компетентно да се грижите за болните, посочва Наталия Киселова. Вашият професионализъм и висок морален и обществен дълг не остават незабелязани и вярвам, че те са в основата на доверието и уважението на българските граждани към нашите лекари и специалисти, добавя тя.
"Нека Свети Йоан Рилски да бди над Вас и направлява делата Ви в името на живота, здравето и благоденствието на сънародниците ни", пожелава председателят на Народното събрание. Бъдете здрави, бъдете удовлетворени от благородната мисия, на която сте се посветили, и се радвайте на много лични и професионални успехи, добавя Наталия Киселова в поздравлението по повод Деня на българския лекар.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1633
|предишна страница [ 1/273 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: