|Киселова към финалистите на US Open: Трофеят ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители
Наталия Киселова изразява увереност, че постигнатото от двамата състезатели по пътя към финала на един от най-престижните турнири в световния тенис се цени високо от всички любители на този красив и труден спорт. Класирането Ви за мача за титлата на сингъл в турнир по тенис от Големия шлем при юношите за пореден път показва качествата на младите българи – трудолюбие, упоритост, несломим спортен дух и желание за победа, заявява тя.
"Трофея ще вдигне този, с когото е Фортуна, но за България Вие и двамата сте победители. Вярвам, че с високо вдигнати глави ще продължите своя спортен път към нови върхови постижения. В България с вълнение ще очакваме да Ви аплодираме на върха в световния тенис и да споделим радостта Ви от победата“, пише в поздравлението към тенисистите.
