|Киселова: Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор
Председателят на парламента заяви, че Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в региона на Югоизточна Азия. Тя изрази удовлетворение от традиционно динамичния политически диалог на високо и най-високо равнище.
Наталия Киселова, подчерта ключовата роля на парламентите на двете страни за развитието на контактите помежду ни. Тя изрази задоволство от активния парламентарен обмен и подчерта, че настоящото посещение на делегацията на Етническия съвет на Националното събрание на Виетнам е поредна важна стъпка за насърчаване на междупарламентарното сътрудничество в конкретни области от взаимен интерес.
Председателят на Народното събрание посочи, че България се стреми към по-нататъшно укрепване на традиционните отношения на близко приятелство и взаимно уважение, чиято 75-годишнина отбелязваме през настоящата година.
Председателят на Народното събрание изрази увереност, че предстоящото посещение на Генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия ще даде силен тласък за по-нататъшно разширяване и надграждане на нашето сътрудничество. Очаква се в рамките на визитата да бъде приета съвместна декларация за издигане на отношенията на равнище стратегическо партньорство, в изпълнение на приетите на най-високо ниво съвместни декларации през 2013 г. и 2024 г.
Председателят на Народното събрание заяви, че традиционните контакти и обмен в областта на образованието, науката и културата са солидна основа за развитие на двустранните отношения. Тя припомни, че в миналото повече от 30 хиляди виетнамски граждани са получили образование и професионална квалификация в България и това е още един мост, който свързва нашите две страни.
