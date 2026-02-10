Наталия Киселова, бивш председател на НС пред bTV.
В предишни процедури при покана се отзоваваха един или двама от списъка висши длъжностни лица и президентът тогава Радев водеше по друг начин процедурата. Сега кандидатите са повече - пет, и това доведе до промяна в начина, по който провежда консултациите президентът Йотова“, каза тя.
"Тя е ограничена от това кого да избере и да му възложи да стави служебно правителство и от това, че предстоят светли празници и критиките биха били сериозни, ако насрочи избори на католическия или православен Великден“, посочи Киселова.
"Така както беше анонсирано, че ще бъдат дадени седем дни, предполагам, че в среда или в четвъртък ще има поканен, който да представи състав на правителство“, отбеляза бившият председател на Народното събрание.
Според нея следващата седмица – на 18-19 февруари, трябва да има два указа - за правителство и за насрочване на избори.
