Наталия Киселова, предаде репортер на ФОКУС.
"Доколкото знам, г-н Гюров е в неплатен отпуск като подуправител на БНБ. Той е част от домовата книга и може да бъде избран за министър-председател“, добави тя.
"Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството. Според мен датата на изборите е 19 април“, коментира тя.
На въпрос защо се е наложила смяна на председателя на ПГ на БСП-ОЛ. Киселова заяви, че г-н Стойнев е поискал да бъде освободен от поста.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.