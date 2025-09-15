Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Киселова: Отец Иван с непоколебима вяра работеше в подкрепа на всички нуждаещи се
Автор: Илиана Пенова 16:40Коментари (0)54
©
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази съболезнования по повод кончината на архимандрит Йоан, известен сред православната ни общност като отец Иван от Нови хан.

"Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши и в подкрепа на всички нуждаещи се“, посочва Наталия Киселова в съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Председателят на парламента отбелязва, че отец Иван е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник и ревностен защитник на християнските добродетели и нравствените ценности на Българската православна църква.

Председателят на Народното събрание изразява своята увереност, че боголюбивите дела на отец Иван ще продължат да бъдат вдъхновяващ пример за човечност, състрадание и искрена вяра в доброто у хората. Ще го запомним като благ и човеколюбив, като мъдър и отдаден служител на Светата ни Църква и като закрилник на бедните и страдащите, посочва в съболезнованието си Наталия Киселова.

Още по темата: общо новини по темата: 1532
15.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/256 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Войната в Украйна
Катастрофи в София
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: