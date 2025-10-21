Киселова: Още утре ще заработи парламентът

© Булфото Миналата седмица беше урок за всички нас, че трябва да поставяме въпросите, които ни вълнуват, първо на Съвет на съвместно управление, а след това пред медиите. Още утре ще заработи парламентът", каза пред журналисти председателят на НС Наталия Киселова.



По думите ѝ всеки вторник се правят срещи на Съвета на съвместно управление. "Всеки от нас, с личното си поведение, трябва да помага да се гради държавността, не да се разгражда. Докато съм председател на НС, ще изпълнявам задълженията си", допълни тя.



"Още утре ще заработи парламентът и ще обсъдим значимите въпроси, които са в дневния ред. Не виждам причина това да не се случи. Бюджетът е най-важното в следващите седмици. В политиката има голяма динамика, въпросът за стабилността на кабинета трябва да надделее над партийно-политическия егоизъм", каза още Киселова.