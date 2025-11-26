Сподели close
Време е всички да излязат и да дойдат на протеста. Време е да покажем, че България има смели хора, които няма да сведат глава пред тези безобразия. Тези хора трябва да разберат, че са малцинство и не зависи от тях, а от всички нас. Това заяви Кирил Петков във Facebook. 

"Не знам дали виждате какво се случва в бюджетната комисия, но те се опитаха да прекарат бюджета, в който да откраднат отново милиарди, в почивката на НС. Асен Василев и депутатите от "Продължаваме промяната" опитаха да ги спрат", каза още той. 

"Хора, не можем да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси", подчерта Петков.

"Фокус" припомня, че скандал се разрази между Делян Добрев и Асен Василев по време на Комисията по бюджет и финанси, която бе изтеглена по-рано. 

От ПП насрочиха протест, който трябваше да започне в 14:00 часа пред парламента.