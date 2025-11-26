Кирил Петков във Facebook.
"Не знам дали виждате какво се случва в бюджетната комисия, но те се опитаха да прекарат бюджета, в който да откраднат отново милиарди, в почивката на НС. Асен Василев и депутатите от "Продължаваме промяната" опитаха да ги спрат", каза още той.
"Хора, не можем да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси", подчерта Петков.
"Фокус" припомня, че скандал се разрази между Делян Добрев и Асен Василев по време на Комисията по бюджет и финанси, която бе изтеглена по-рано.
От ПП насрочиха протест, който трябваше да започне в 14:00 часа пред парламента.
