© Plovdiv24.bg виж галерията Собственикът на Media Group 24 Кирил Налджиев сподели своя опит с навлизането на изкуствения интелект в медийния пазар в България, както и за бъдещето на журналистиката, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Той бе лектор на 9-го издание на Digital4Plovdiv и заедно с журналиста Роселина Петкова и главния редактор на списание "Мениджър" Таня Кръстева, с които обсъдиха своите наблюдения и дадоха ценни съвети. Модератор на разговора бе главният редактор на "Фокус" Вилислава Ветренска.



В епохата на ИИ, когато медиите търсят баланс между достоверност и технологичен напредък, Кирил Налджиев сподели, че гледа на изкуствения интелект в три аспекта. Първият е за създаване на съдържание, а след това - достъпност и алгоритми.



Налджиев е против ИИ да генерира новини, а по-скоро само да ги възпроизвежда след изготвянето им от редактор. По този модел вече 2 години се разработват регионалните емисии новини на радио "Фокус".



"Гласовият модел на новините е създаден от нашите програмисти, а гласът, четящ новините, е на наш новинар. Тя записа повече от 30 минути аудио, което се състои от различни конкретни изречения. Редакторите пишат регионални новини, а работата на ИИ е да ги възпроизвежда".



Той сподели и за поредна новост в екипа на медията.



"В момента при нас работят трима души мониторинг. Ние им казваме кои интервюта от радиото да свалят. Разработваме ИИ, който ще ги сваля в реално време".



Кирил Налджиев сподели и за "борбата" на онлайн медиите с алгоритмите.



"Деветдесет процента от трафика в онлайн медиите идва от алгоритмите на Google. Най-вече от предложените ни новини в телефоните. Оптимизираме сайтовете си само технологично, за да имаме повече четения и да се издържаме. Качественото съдържание отива на втори план, което не е правилно".



Той подчерта още, че от Пловдив тръгва едно от най-четените онлайн издания в България – Plovdiv24.bg. Загатна още и за бъдещи подобрения.



"Винаги сме искали да обръщаме внимание на регионалните новини. Хората искат да знаят какво става в техния град. Медийната ни група е в още 6 големи града. Почти сме готови с персонализираното съдържание. Идеята е на база на това, което си чел, да се появяват новини, които те интересуват".



В края на обсъждането Налджиев разясни, че скоро Европейският съюз планира да създаде закон за медиите и достъпността до тях на хората в неравностойно положение.



По думите му всяка онлайн медия ще трябва да има аудиоверсия на новините си, което би станало лесно с помощта на изкуствения интелект.



