Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кирил Налджиев коментира навлизането на изкуствения интелект в медиите
Автор: Ивет Калчишкова 16:29Коментари (0)34
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Собственикът на Media Group 24 Кирил Налджиев сподели своя опит с навлизането на изкуствения интелект в медийния пазар в България, както и за бъдещето на журналистиката, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Той бе лектор на 9-го издание на Digital4Plovdiv и заедно с журналиста Роселина Петкова и главния редактор на списание "Мениджър" Таня Кръстева, с които обсъдиха своите наблюдения и дадоха ценни съвети. Модератор на разговора бе главният редактор на "Фокус" Вилислава Ветренска. 

В епохата на ИИ, когато медиите търсят баланс между достоверност и технологичен напредък, Кирил Налджиев сподели, че гледа на изкуствения интелект в три аспекта. Първият е за създаване на съдържание, а след това - достъпност и алгоритми. 

Налджиев е против ИИ да генерира новини, а по-скоро само да ги възпроизвежда след изготвянето им от редактор. По този модел вече 2 години се разработват регионалните емисии новини на радио "Фокус".

"Гласовият модел на новините е създаден от нашите програмисти, а гласът, четящ новините, е на наш новинар. Тя записа повече от 30 минути аудио, което се състои от различни конкретни изречения. Редакторите пишат регионални новини, а работата на ИИ е да ги възпроизвежда".

Той сподели и за поредна новост в екипа на медията. 

"В момента при нас работят трима души мониторинг. Ние им казваме кои интервюта от радиото да свалят. Разработваме ИИ, който ще ги сваля в реално време".

Кирил Налджиев сподели и за "борбата" на онлайн медиите с алгоритмите.

"Деветдесет процента от трафика в онлайн медиите идва от алгоритмите на Google. Най-вече от предложените ни новини в телефоните. Оптимизираме сайтовете си само технологично, за да имаме повече четения и да се издържаме. Качественото съдържание отива на втори план, което не е правилно".

Той подчерта още, че от Пловдив тръгва едно от най-четените онлайн издания в България – Plovdiv24.bg. Загатна още и за бъдещи подобрения. 

"Винаги сме искали да обръщаме внимание на регионалните новини. Хората искат да знаят какво става в техния град. Медийната ни група е в още 6 големи града. Почти сме готови с персонализираното съдържание. Идеята е на база на това, което си чел, да се появяват новини, които те интересуват".

В края на обсъждането Налджиев разясни, че скоро Европейският съюз планира да създаде закон за медиите и достъпността до тях на хората в неравностойно положение. 

По думите му всяка онлайн медия ще трябва да има аудиоверсия на новините си, което би станало лесно с помощта на изкуствения интелект.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Световна черна хроника
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: