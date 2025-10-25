ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кирил Добрев: Транспонирането на пакета "Мобилност I" трябва да е балансирано и в интерес на българския бизнес
В изказването си Добрев подчерта ключовата роля на автомобилния транспорт за българската икономика. Той посочи, че автомобилният транспорт заедно със съпътстващите дейности – логистика, спедиция, ремонт, застраховане и поддръжка – формира около 17% от Брутния вътрешен продукт на страната, което означава, че всеки шести лев, изработен в България, преминава през сектора на транспорта и логистиката. Добрев отбеляза, че в него са заети над 220 000 души, а зад тези числа стоят "семейства, общности и региони, които живеят благодарение на труда на хората от бранша“.
Той обяви, че Комисията по транспорт предстои да разгледа новите промени в Закона за автомобилните превози, които са част от пакета "Мобилност I“ на Европейския съюз. Добрев подчерта, че целта е европейските изисквания да бъдат въведени така, че да се защитят правата на водачите, без да се подкопава конкурентоспособността на българските превозвачи.
"Изискването камионите да се връщат на всеки осем седмици е икономически и екологично неразумно. То ще доведе до повече празни курсове, излишни емисии и финансови загуби. Социалната справедливост не се постига чрез фалити, а чрез честна конкуренция и равни условия“, заяви Добрев.
Той припомни, че Европейската комисия вече е завела дело срещу България за непълно транспониране на правилата за командироване на шофьорите и обяви, че ще инициира създаване на работна група с участието на Министерствата на финансите, транспорта, труда и социалната политика, както и на представители на бранша. Целта е да се изработи подзаконов акт, който да гарантира ясни, изпълними и балансирани механизми, без излишна административна тежест.
Добрев акцентира и върху необходимостта от единен орган за контрол на пътната безопасност, който да обедини усилията на МВР, Агенция "Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“.
"Днес контролните функции са разпокъсани между различни институции. Единният орган ще позволи цялостен подход, ясни отговорности и по-голяма ефективност“, посочи той.
Председателят на транспортната комисия припомни, че през юли е приет новият Закон за движение по пътищата, който въвежда промени, засягащи тежкотоварните превози. В заключение Добрев подчерта необходимостта от партньорство и диалог между държавата и бизнеса:
"Само заедно – институции, парламент и бранш – можем да изградим предвидима регулаторна среда. Законите трябва да се правят с вас, а не върху вас.“
Кирил Добрев допълни, че транспортът е един от малкото сектори, в които България е конкурентна в рамките на Европейския съюз, и държавата трябва да насърчава неговото развитие чрез подкрепа за подмяна на автопарка, достъп до зелено финансиране и по-справедливи такси.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: