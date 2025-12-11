ЗАРЕЖДАНЕ...
Кирил Добрев: Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи
©
"Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и сега ще си го получи. Тогава имаше политици с мъжество и характер. Тогава управляващи и опозиция да седнат да си говорят не беше нещо ненормално, защото ставаше въпрос за България", каза още той.
"Днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват, предлагаха министри и искаха постове. Това няма да стане. Денков трябва да излезе и да каже на всички хора какво предстои", добави Добрев.
"Що се отнася до моята партия – аз чувам гласа и на по-възрастните, и на по-младите", заяви той.
Още по темата
/
Българите в чужбина на протест: Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
12:39
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
12:09
Гл. комисар Любомир Николов: СДВР задържа 57 души за срок до 24 часа, от тях – 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви
12:06
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:16
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев: РЗИ бяха изпратени умишлено, за да отстранят допълнителна мобилна клетка на протеста
10.12
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.