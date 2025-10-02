Километрични задръствания на АМ "Тракия" заради ремонтите: Обходният маршрут е в лошо състояние

© Тежък трафик и километрични задръствания на автомагистрала "Тракия". Причината - нов ремонт на три отсечки.



Много натоварен е трафикът. Изключително трудно колите се движат по пътя заради лошите метеорологични условия. Шофьорите трябва да се заредят с търпение.



"Автомагистрала Тракия е най-натоварена, особено участъка София-Пловдив, където се отклонява тежкото движение за магистрала "Марица" основно и поради ремонта виждате, че е въведено временна организация на движението. Намалена е пропускливостта на магистралата в участъка на 23-ти до 34-ти км, каза директорът на областно пътно управление инж. Румен Сечански.



"За съжаление в този участък Вакарел-Ихтиман не можем да предоставим на гражданите обходен маршрут, тъй като пътят е в много лошо състояние. Започнат е ремонт преди 20 г. и е недовършен, но за щастие миналата година бе избран изпълнител на участъка. В момента се изготвя проект на ремонт на пътя 1-8", каза пред bTV инж. Сечански.



В момента метеорологичните условия не предполагат асфалтови дейности, но въпреки това от събота ще се започне да се полага биндера. "До 25 октомври изпълнителят е поел ангажимент да ни предаде обекта, разбира се, заради дъжда може да се забавим", информира директорът областното пътно управление.



Калоян Илиев, кмет на Ихтиман - "Обходният маршрут е в лошо състояние. По магистралата има тапа единствено когато има катастрофа или закъсал автомобил", коментира Калоян Илиев, кмет на Ихтиман.