Километрична тапа на АМ "Тракия" заради катастрофата преди Ихтиман
Автор: Цвети Христова 09:16Коментари (0)69
© Фокус
Километрична тапа на АМ "Тракия" заради катастрофата преди Ихтиман. Вече ви съобщихме за инцидента на 46 км. Дижението се осъществява в активната лента заради катастрофата, съобщиха от АПИ.

Читател на "Фокус" добави, че коли минават и в аварийната. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Още по темата: общо новини по темата: 1019
03.10.2025 Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
03.10.2025 Шофьор почина, след като автомобил се заби в мантинела на АМ "Хемус"
03.10.2025 Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
03.10.2025 Тежка катастрофа между камион и микробус затвори Кресненското дефиле и в двете посоки
02.10.2025 Катастрофира Макларанът на "Величие"
02.10.2025 Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
предишна страница [ 1/170 ] следващата страница






