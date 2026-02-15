Сподели close
Очевидци съобщиха за линейки и полиция на АМ "Тракия" посока София заради катастрофа. Задръстването е над 10 км. 

По-рано съобщихме за самокатастрофирал автомобил преди Вакарел в посока столицата, по данни на очевидци. 

Към този момент няма подробности за инцидента. 

Очаквайте подробности