Докато всички ние сме в еуфорията на празниците, киберпрестъпниците ни дебнат непрекъснато.Клиенти на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ получиха имейли с подкана да обновят данните си, за да могат да използват мобилното си приложение.публикува опита за фишинг без редакторска намеса:Уважаеми клиент,За да продължите използването на мобилното приложение Fibank, моля, потвърдете подновяването. Процедурата е необходима, за да да се гарантира безпроблемен достъп и сигурност при използването на услугата.напомня, че нито една банка не изисква чрез имейли да въвеждате данни. Целта на престъпниците е да получат чувствителна информация, благодарение на която да източат сметките ни.Нека празниците не ни правят по-малко бдителни!