Киберекспертите ще имат пряк канал за връзка с МЕУ

© Зам.-министър Благовест Кирилов пое ангажимент пред киберобщността да бъде създаден канал за комуникация между министерството и киберекспертите. В знак на благодарност за високата ангажираност на МЕУ за повишаване на киберхигиената и взаимодействието с общността, организаторите на Cyber Kick OFF Party 2023 подариха на Благовест Кирилов специален амулет, изработен в ограничени бройки, информира пресцентърът на Министерството на електронното управление (МЕУ).



"Основна и обща цел на Министерство на електронното управление и киберобщността у нас е по-добра и устойчива среда", това каза Благовест Кирилов, който откри първото кибер събитие – Cyber Kick OFF Party 2023 за тази година.



"Чрез сътрудничеството между бизнеса и администрацията, ще изградим една общност, в която всички ние да си партнираме и чрез нея да се стремим към изграждането на по-добри познания за Интернет пространството за всички потребители", заяви заместник-министърът.



По време на форума Кирилов представи предизвикателствата пред страната ни свързани с транспониране на европейското законодателство у нас. Заместник-министърът подчерта, че МЕУ винаги е работи в тясна връзка с експертите в областта като даде пример и със създаването на Консултативен съвет на ИКТ общностите.



На Cyber Kick OFF Party присъстваха повече от 400 специалисти, преподаватели, мениджъри, собственици на компании от ИКТ сектора, като основната цел е утвърждаване на общност от киберспециалисти, които да работят съвместно за по-добрата кибекултура на обществото. За целта беше представен и своеобразната конституция на общността наречена Open Cyber Community Paper.



"Именно така бихме могли да измерим нашия успех. По-добрата киберкултура, киберхигиена, знанието на обикновения интернет потребител затова кой email е съмнителен, коя информация е чувствителна и т.н., ще бъде наш общ успех като общност. Само тогава ще знаем, че ние всички тук, вървим в една и съща посока – ежедневно подобряване на средата и сигурността на потребителите в интернет пространството", допълни Кирилов.