Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
Проблем с липсата на качествен контрол
Според него медицинските данни са свръхчувствителна информация, която трябва да бъде пазена.
"Преди месеци предупредих, че ще има пробиви във видеонаблюденията, но това не е единичен случай. Имаме системен проблем на ниска киберкултура, липса на качествен контрол и затруднение при воденето на разследване. Когато правим анализ върху състоянието на експертизата на конкретни хора в конкретни институции, е хубаво да видим биографията им и каква специализация има конкретния човек в конкретното разследване", допълни той пред Bulgaria ON AIR.
Евтината техника струва скъпо
Такъв пробив може да стане и през приложението на телефон, убеден е гостът.
"Много малко организации знаят, че желанието да купят евтина техника ще им струва скъпо. Абсурдно е позиционирана камерата. Не е луд този, който яде баницата, а който му я дава. Трябва да търсим мотив защо така е поставена камерата. Да не би този, който я е слагал, предварително да може да навигира камерата. В камерата може да има камуфлирана втора такава, която да е насочена към конкретна позиция. Това е световна практика", изтъкна проф. Савов
Експертът по киберсигурност има прогноза, че ще има атаки към болници, общини, училища и други предприятия.
"Това не е заплаха, а реалността и единственото измъкване е превенция. Последните 3 години има създаване на дигитално организирана транснационална престъпност. Организираните престъпни групи, както сме свикнали да ги виждаме, вече не съществуват", посочи той.
