Киберексперт: ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници
Пред NOVA експертът по киберсигурност Явор Колев беше категоричен в оценката си за действията на директора. "100% абсолютно злонамерено в този случай“, заяви той, като обясни, че камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците. По думите му техническото изпълнение показва ясен умисъл: "Тези камери са изведени в неговото помещение, в директорския кабинет, а отделно от това той ги е извел и на личния си мобилен апарат чрез приложение".
Експертът подчерта, че експертизата на иззетите устройства може да отнеме месеци и е логично в рамките на два дни разследващите все още да не са извадили всички материали, доказващи сексуалния мотив.
Явор Колев очерта тревожна картина за сексуалното насилие над деца в България, като разкри, че само Дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници. "95% от тях са мъже, често самотно живеещи. Те целенасочено търсят професии като възпитатели, учители и треньори, за да имат лесен достъп до деца", поясни той.
Рисковете в интернет и онлайн игрите
Експертът обърна специално внимание на методите, по които педофилите "зарибяват“ жертвите си в мрежата. Често това става през онлайн игри, където насилниците печелят доверието на децата, като им подаряват виртуални "артефакти“, оръжия или дрехи за техните герои. Крайната цел на тези манипулатори винаги е да изведат детето от дигиталното в реалното пространство, за да злоупотребят с него.
Предупреждение към родителите: Спрете да публикувате снимки
Колев отправи апел към родителите да бъдат изключително внимателни със съдържанието, което споделят в социалните мрежи. "В САЩ сексуалните насилници събират цели албуми със снимки на деца, които родителите им са качили - как ги къпят в банята или как са на плажа“, сподели той информация от колеги от ФБР.
Съветът на експерта е родителите да поддържат постоянен диалог с децата си и да се интересуват от онлайн живота им толкова, колкото и от оценките им в училище. Вместо пълни забрани, той препоръчва съвместно изграждане на профили в социалните мрежи и постоянен родителски надзор.
