Как сте със здравето? Така Кеворк Кеворкян озаглави поредния си пост във Фейсбук. Публикуваме го без редакторска намеса:И след оставката на кабинета капаните си остават заредени и неизбежно ще насочат политиканите ни към поредната сглобка. Тъй че, въпросът "Какво следва?“ изглежда направо неуместен. То е повече от ясно, какво предстои: кърпеж след кърпеж, докато парцаливите кръпки направят съвсем неразличим образът на клетата ни държавица.И забравете да се надявате на онова, което "следва“ - то вече е било тук и то неведнъж. Далеч по-важен е друг въпрос: "Как сте със здравето?“ Но него никой не се сеща да го зададе на властниците. Тук е уместно да припомня един парламентарен куриоз, сътворен от знаменития кардиохирург проф. Чирков.Беше по времето на Седмото Велико Народно събрание, юли 1990 година; обсъждаха се кандидатурите за негов председател – и внезапно Чирков, който беше депутат от партията на Дертлиев, отиде до трибуната, където в момента се намираше един от кандидатите - акад. Николай Тодоров, и кротко започна да го разпитва: как е със здравето, колко му е кръвното налягане и пр.Това беше нещо нечувано, залата замръзна. Чирков си зададе въпросите, академикът им отговори, без да се цупи, а сетне беше избран и за председател, което не беше изненада, като се има предвид забележителната му научна кариера.А Чирков, макар и за броени минути, ни вкара в "Еврозоната“ – не тази на кинтите, а на проверените във времето европейски практики и процедури, включително и тези, които поощряват издирването на цялата истина за един политик, не на последно място и тази за здравословното му състояние.Стореното от Чирков си остана самотен жест, нещо ексцентрично и направо ненужно според тукашните практики – и никога повече не беше повторено. То нямаше и как да се случва това - щеше да бъде непосилно трудоемко занимание при наплива към Парламента на всевъзможни случайни типове и дори на някои формени идиоти.В крайна сметка, докарахме я дотам, че отдавна вече никой не смее да пита "народните избраници“ как са със здравето и най-вече дали изобщо са с целия си – а когато по изключение това се случваше, публиката трябваше стоически да преглъща лъжливите им отговори.Годините минаваха, Българският Преход се тътреше тромаво, много често неизвестно накъде, и се изговаряше още по-мудно, окончателно бе забравен и въпросът за здравето на новите строители на България. Горката тя – нерядко видимо болни хора разполагаха със съдбата й. Най-често срещаната болест бе неукостта, но от нея никой не се срамуваше, напротив – носеха я, сякаш е нещо като френския орден на Почетния легион. В случая - легиона на варварите, но това е дребна подробност.Добре, властта се самоизмете – Б.Б. едва се сдържа публично да благодари на протестите за услугата, която му направиха.Тия от "промяната“ на Кирчо са на ход. Но преди да се захванат с каквото и да е, би било хубаво, ако най-накрая се погрижат за името на партията си – иначе то винаги ще ни разсмива като един от най-разкошните гафове изобщо през годините на Прехода.Цъфнали сте тук, за да разрушите из основи Статуквото – така поне твърдите, но се самоопределяте като "продължители“ на някаква промяна. Коя/чия промяна? Коя от досегашните "промени“ адмирирате, та даже смятате да я продължите? Няма да дочакаме отговорите на тия въпроси, а и площадите отдавна са ги забравили.Кирчовци дължат и други отговори: от пет години си играят на "прескочи кобила“ с когото завърнат, те наложиха в тукашното подобие на политика позорните "сглобки“ – докога ще трае това? И всеки път, така е и сега, тържествено декларират, че "започват на чисто“ – любимото заклинание на развратната съпруга, когато уговаря мухльото-рогоносец да й прости греховете. И по-важното: в каква "игра“ възнамеряват да включат "младите“?Минаха цели 12 години от "Протести 2013“, изнизаха се и пет години след "Протести 2020“ – но паметта ни не открива нищо, което решително да е променило представата за "младите“ – продължават да ги приемат като патерици към нечий проект, които, след реализирането или провала му, гнусливо ще захвърлят.Паметта обаче ни припомня и друго – студентските протести и стачки през 1990 година; тогава не кичеха техните герои с безличното "младите“. Студентите пък не се пазаряха за размера на учебните такси – а за "размера“ на Свободата, общата Свобода.Те имаха и по-голямо въображение – а всички знаем фразата "Свободата е плод и на въображението“. Между другото: каква част от активните днешни "млади“, които придават колорит на протестите, са студенти?В ония години студентите имаха и ярки лидери – интересно, как би изглеждал един днешен лидер на "младите“, в сравнение с Кошлуков от 90-та година? От "Продължаваме Промяната“ са си харесали неколцина "млади“ и ги развеждат по телевизионните студия, колкото да развеселят публиката с вербалните им недоимъци. Но и това не е някаква изненада, след като отдавна "Оскар“-ът за вербален геноцид отиде при самия Кирчо.В крайна сметка, тъкмо "Кирчовци“, опекуните на "младите“ – след провала на всичките им досегашни начинания – ще си останат в паметта на Времето само като продукт на една блестяща операция, която превзе, макар и временно, цяла една държава. Никой все още не е наясно, кой/кои са авторите на този замисъл и е напълно възможно никога да не научим това. Но, все едно, след операцията на тия случайници българската политика вече не е същата.И изобщо няма смисъл да бъдат питани, как са със здравето. Съвсем сигурно е и друго: скоро няма да дочакаме от нашите политикани отговорите на още по-важния въпрос: "Как сте с Времето?“