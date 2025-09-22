Кеворк Кеворкян: С руски самолети ще сваляме руски дронове?!

© Може би не сте наясно с един факт от официалната биография на Атанас Запрянов: "През 1982 г. той придобива магистърска степен по военно дело във Военната академия по свръзките "Будьони“, Ленинград, СССР и завършва с отлична диплома и златен медал“.



И аз не знаех за този факт, за този руски плевел в славната натовска биография на Запрянов. И през ум не ми минаваше, че той е бил от конницата на маршал Будьони.



Това разкри в последната си Facebook публикация журналистът Кеворк Кеворкян.



Ето какво още написа:



"ЗАЩО ИЗЛЪГАХТЕ, Г-Н МИНИСТЪР?



Какво им става на тия хора, та пет пари вече не дават дали им вярвате? И както е тръгнало, Жени Марчева направо е готова да започне нова рубрика: "Защо излъгахте, господин министър?“



Наскоро Запрянов, военният министър, гостуваше на Жени в рубриката й "Защо, господин министър?“/Би Ти Ви. След катастрофалния провал на предвиденото шоу с долазилите поединично два Ф-16, които вече се излежават в заслужена почивка в някой хангар, Запрянов имаше нужда да убеди публиката и най-вече себе си, че всичко друго ни е наред – включително и с руските дронове, които шетат из натовското въздушно пространство като в своя бащиния. И с тази нагласа започна да будалка телевизионната публика.



Запрянов по Би Ти Ви: "Предприели сме действия за усилване на наблюдението на нашето въздушно пространство в североизточно направление, като с решение на началника на отбраната вече се извършва маньовър на сили и средства… Нашите самолети МиГ-29 са подготвени за огнево въздействие по руски дронове, ако се наложи. Казвам на хората да бъдат спокойни, ние вземаме мерки. НАТО взема мерки, ще бъде усилено наблюдението, за да бъдат предпазени хората от подобни притеснения“/край на цитата/.



Ето това е НАТО – версия за сиротни държавици: с руски самолети ще сваляме руски дронове?!



Като бивш будьоновец, Запрянов би трябвало да знае, че руснаците са майстори на коварните игри и поне да заподозре, че нещо не е наред в тази прекалено симетрична комбинация.



Да уточня нещо - може би не сте наясно с един факт от официалната биография на Запрянов: "През 1982 г. той придобива магистърска степен по военно дело във Военната академия по свръзките "Будьони“, Ленинград, СССР и завършва с отлична диплома и златен медал“/според Уикипедия.



И аз - допреди да започна да пиша тази дописка - не знаех за този факт, за този руски плевел в славната натовска биография на Запрянов. И през ум не ми минаваше, че той, ако го украсим донейде художествено, е бил от конницата на маршал Будьони – поне на младини, но пък тъкмо тогава, когато копнежите на сърцето го правят най-автентичен, каквото и да се случи по-късно вече не е толкова впечатляващо.



Ама и нашите работи са направо невъзможни: толкова превръщенци сме предоставили на новите ни партньори - направо на сребърен поднос - а те продължават да се правят, че ни вярват.



В случая нямам предвид толкова самия Запрянов, не го познавам достатъчно – обаче той пък проявява една впечатляваща, направо безупречна наивност, както "тогава“, но също и в наши дни.



Ето как. Само няколко часа след интервюто при Жени, в което Запрянов се закани, че ще бори вражеските дронове – бори или брои, това не стана съвсем ясно – във Фейсбук се появява коментара на о.з. полковник инж. Румен Стоянов – военен летец и инструктор първи клас, който е служил в авиобаза "Безмер“ и летището в Долна Митрополия/ цитирам по obektivno.bg. Летецът Стоянов не се церемони излишно с министъра: "И кой ще лети на МиГ-овете, като пилотите ни нямат подготовка за полети на пределно малка височина с атаки по малоразмерни малоскоростни цели… Такава подготовка навремето имаха само малцина първокласни летци, защото при такива задачи рискът от самоубийства чрез сблъска със земята е огромен… Последните, и то подготвени украински пилоти, и на Су-27, и на МиГ-29, и на Ф-16 се самоубиха при изпълнение точно на тази задача“ /край на цитата/.



Е, на кого ще повярвате след тази задочна препирня – на летеца или на министъра, той пък будьоновец и би трябвало точно заради това, ако щете и заради единия сантимент, да е по-милостив към руските МиГ-29.



Впрочем, един дрон струвал десетина-петнайсет хиляди долара, докато една ракета въздух-въздух, с която свалят дронове, била на стойност



400 хиляди долара. Ами, колко струва един МиГ-29 – добре е да знаем това, ако заради ината на един министър се нахака в някой баир, докато гони Михаля – тоест, проклетия руски дрон.



И още: знае ли се, как са спазарени "нашите“ МиГ, кога е станало това, платени ли са изобщо и при какви условия. Ние обаче не знаем нищо за това.



Знаем обаче друго: предплатили сме милиарди за Ф-16, заради удоволствието да се забавляваме с безкрайните перипетии по доставката



им – засега само това. Изглежда справедливо.



Отгоре на всичко, според някои европейски медии, НАТО няма добра защита срещу дронове – и това твърдение изглежда достоверно, ако се има предвид, че от 19-те дрона, навлезли неотдавна в полското въздушно пространство, са били свалени само 7. Според Politico, НАТО не е готово за руските дронове. Още по-неприятна е констатацията на Financial Times, според която Алиансът разполага само с 5% от противовъздушната отбрана, необходима за защита на България и страните от източния фланг.



Заради всичко това започнах дописката с подозрението, че Запрянов и всички от неговата порода ексбудьоновци, пет пари не дават дали изобщо им вярвате. Направо казано, те ви смятат за идиоти – смятат за идиоти и кадърните хора от авиацията, които без колебание ще изпратят на самоубийствени мисии, докато гонят дронове с МиГ-ове.



Запрянов достави нелепиците си тъкмо около годишнината от смъртта на военните пилоти Венци Дункин и Петко Димитров – замръчкаха някак и тази драма, като набедиха за виновни самите пилоти, приписаха им всевъзможни нарушения, като удобно забравиха, че през деветте месеца на 2024-а година те са имали само по 50 часа "нальот“/тренировъчни полети – при стандартното изискване те да са не по-малко от 80 часа, а специално НАТО задължава пилотите да прекарват най-малко 180 часа годишно във въздуха.



Не е ясно защо от Алиансът си затварят очите пред това очевидно несъответствие, в което е изпаднала военната ни авиация и което просто води до едно надхитряне със смъртта. Запрянов дължи и този отговор на "идиотите“.



Впрочем, едно от обвиненията към двамата загинали пилоти е, че неправилно са изчислили "запаса от височина“ при изпълнение на сложна фигура от полетната си задача.



"Идиотите“ със сигурност веднага са разбрали, за какво отварям дума – остава да го схване и министърът, който е готов да изпрати МиГ-овете ни, заедно с пилотите им - при малък запас от височина – да се заиграват с руските дронове.



Може би това е и причината американците да ни се подиграват с "нашите“ Ф-16, като все отлагат доставката им – на толкова сръчни "партньори“ не им се полагат такива играчки.



Остава да разберат и още нещо: в българските работи проблемът не е само в липсата на "запас от височина“, тоест – от липсата на премислена перспектива в начинанията ни.



Има и нещо друго, още по-пагубно. И то е, че сме подвластни на безкраен запас от глупотевини, които направо ни задушават.



А скоро и окончателно ще ни усмъртят."