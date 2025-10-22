ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
Това заяви в кулоарите на НС депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова като обвини управляващите формации в задкулисни уговорки.
"Между политическите сили, които съставляват "партията на мафията“, текат нови уговорки", допълни тя и допълни:
"България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата, изборите в Пазарджик ясно показват това".
Тя обвини и ОИК – Пазарджик в неадекватно поведение, което подкопава авторитета на демокрацията.
"Величие“ е против ротацията на председателя на Народното събрание, това е част от договорките между управляващите партии", каза Катинчарова за предложението на ИТН и ГЕРБ председателят на НС да се избира на ротационен принцип.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: