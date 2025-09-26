ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катерина Иванова: Ендометриозата засяга 1 от 9 или 10 жени в света, но не е позната на обществото
Ендометриозата представлява състояние, при което тъкан, подобна на лигавицата на матката, се разпространява в други части на женското тяло, като може да засегне яйчниците, фалопиевите тръби, но и други органи извън репродуктивната система, като червата и стомаха например, обясни Иванова.
Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" работи за подкрепа на жените, страдащи от ендометриоза. "Нормално е една жена да изпитва лек дискомфорт по време на менструация, но не и болки, които я спират от училище, от работа, от нормален живот. За нас е важно обществото да разбере, че жените, които изпитват силни менструални болки, имат нужда от подкрепа и повече емпатия", заяви тя.
Често състоянията, свързани с женското здраве, са много неглижирани, отбеляза Катерина Иванова. "Искаме жените да могат спокойно да споделят и да не се притесняват, да не изпитват срам, да не бъдат осъждани за това, че изпитват болка. Нашето участие във фестивала "Демократична мозайка“ е свързано с нещо, което за пръв път се случва в България – симулация на менструални болки и спазми. С помощта на електроди, поставени на коремната област, и слабо електричество човекът, който се подлага на симулацията, може да изпита какво се случва в тялото на жената по време на менструалния цикъл. Контролирано всеки може да избере в каква степен да изпита болка“, обясни тя.
Фестивалът "Демократична мозайка“ ще се проведе на 26 и 27 септември на площад "Славейков“.
