|Катерач за тийнейджърите, който се качиха на кран в София: Много рискове има самото влизане на такова място, трябва да си опитен
Децата са се качили през дупка на самата ограда на крана. През годините, докато се строи тази сграда е имало много опити да се качават по крана. Това е хоби, търсене на силни усещания, на адреналин - да стъпиш там, където човешки крак не е стъпил.
"Категорично това обаче не го прави правилно, нито лесно, и не омаловажава рисковете на такова изкачване", казва Габриела, любителка на силни усещания и катерач на високи пространства за снимане.
"Много рискове има самото влизане на такова място. Няма обезопасяване. Трябва да си опитен", добавя пред бТВ тя.
Т нар. руфтопинг се практикува от сравнително малко хора, но фатални инциденти се случват всяка година. През 2017-та 14-годишно момиче изгуби живота си от сграда, която се строи.
"Децата са търсили силното усещане, силния кадър, за да могат да го публикуват в социалните медии и да бъдат по-различни. Част от родителите са знаели, че децата им извършват такава дейност, но конкретно за този строеж - не са били осведомени", заяви Стефан Попов - началник сектор в СДВР.
"Не са осъзнавали опасността, те ако осъзнаваха - нямаше да са там. Тепърва ние и институциите ще работим с децата и родителите", заяви главният инспектор и посъветва родителите:
Основният съвет към родителите - да обръщат повече внимание на децата. Ако ние не обръщаме внимание като родителите, това нещо ще се потвори. Не трябва да се стига до там, трябва да знаем къде се намират. Не може да ги оставяваме от сутрин до вечер да са подвластни на социалните мрежи".
