Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е "най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.
Пълният текст на интервюто:
Г-н Радев за пореден път в последните години се намираме в състояние на правителство в оставка. Този път това се случва дни преди страната ни да влезе в еврозоната. Какъв е Вашият коментар?
- Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи.
Хората често свързват политическата нестабилност с икономически риск. Основателно ли е това?
- Не автоматично. Истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.
Каква е ролята на централната банка в подобна ситуация?
- Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност.
Влизането в еврозоната променя ли нещата?
- Определено. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление.
Удължаването на бюджета често се възприема като слабост. Как гледате на това?
- Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.
Могат ли институциите да компенсират липсата на политическа стабилност?
- До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.
Съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?
- Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим.
Как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация?
- Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.
Какъв е по-широкият извод от случващото се днес?
- Стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество.
Какво е вашето послание преди празниците?
- Държавата има опора, дори когато политиката е в криза. Това не решава всички проблеми, но дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм.
В навечерието на Коледа и Новата година пожелавам здраве, спокойни празници и време за близките. Нека новата година донесе увереност, разум и стабилност.
