Временно се ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хемус" при 45 км, в посока Варна поради катастрофа, съобщиха от АПИ.Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.През следващата седмица – от 24 до 28 ноември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 14-и до 71-и км на АМ "Хемус“ в Софийска област. Между 8 ч. и 17 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.