ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хемус" в посока Варна
©
Трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от пътна полиция.
През следващата седмица – от 24 до 28 ноември, за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 14-и до 71-и км на АМ "Хемус“ в Софийска област. Между 8 ч. и 17 ч. поетапно ще се полага маркировка в двете платна за движение. При работата в участъка в активната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.
В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.
Още по темата
/
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.