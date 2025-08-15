ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Катастрофа: Над 200 училища с плашещи резултати на матурата по БЕЛ, в 20 – всички с двойка
Средният резултат на задължителният държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) в страната през 2025 г. е "Добър 4,27“. Много се изговори за класацията и кои са топ училищата и топ областите, а ИПИ публикува и карта на средния успех по общини, но училищата на дъното сякаш остават извън полезрението.
През 2025 г. в 202 български училища с близо четири хиляди ученици средният успех е под "Среден 3,00“. И ако някой си мисли, че това са малки училища в определени райони и с лош късмет на конкретния ДЗИ, това изобщо не е така:
Те са навсякъде. Слаби училища има във всяка една от 28-те области и в общо 131 общини – половината от българските общини.
Те са големи – в над 70 от слабите училища зрелостниците са 20 и повече, а в над 10 – 50 и повече. Това показва доклад на ИПИ.
Те са постоянни в неуспеха си. Почти всички слаби училища (181 от 202) имат успех под "Среден 3,00“ в поне две от последните три години, а 106 от тях – във всяка една от последните три години.
Още по-сериозният проблем – в 17 училища в България с близо 100 ученици средният успех през 2025 г. е точно "Слаб 2,00“. Това означава, че нито един зрелостник в тях не е направил абсолютно нищо на матурата по български език и литература.
Над половината от тези училища имат успех под "Среден 3,00“ във всяка една от последните три години, а четири са с пълни двойки на всички зрелостници и миналата година. И тук причина за провала не може да се търси в отделни ученици, защото в някои такива училища се явяват по над десет ученици. Големината на населеното място също не е фактор – някои са в села, но други са в средни и дори големи градове – столицата, Пловдив, Бургас.
Мащабът, разпространението и консистентността в резултатите на слабите училища показват един от основните проблеми на българското образование. Докато най-добрите училища могат да се конкурират на световно ниво, други не успяват да осигурят и базисна грамотност на учениците си.
Фокусът върху тези училища и техните ученици е от особено значение. Наблюдението им е необходимо, а предприемането на мерки – задължително. Целенасочените действия могат да варират от смяна на ръководството и командироване на учители, през промяна на бюджетите и изучаваните профили до оптимизация на училищната мрежа. Това ще се отрази както на общото средно ниво на образованието, така и на знанията и уменията на работната сила и съответно на икономическото развитие на страната.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: