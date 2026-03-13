Със 101 гласа ''за'', 28 ''против'' и 16 ''въздържал се'' Народното събрание Карина Караинова за  подуправител - ръководител на управление "Емисионно“ на Българската народна банка, предаде репортер на ФОКУС. 

Кандидатурата на Караиванова получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ-СДС, ''ДПС-Ново начало'', ''Има такъв народ'', един депутат от ''БСП - Обединена левица'' и трима нечленуващи в ПГ. Кандидатурата им представена от управителят на БНБ Димитър Радев

След като бе избрана подуправителят на БНБ положи клетва пред Народното събрание. Вчера тя бе изслушана в Комисията по бюджет и финанси, където заяви, че не би поела поста на служебен премиер, въпреки че позицията подуправител на централната банка е сред потенциалните кандидати.

Караиванова е номинирана от Димитър Радев, след като доскорошният подуправител с ресор "Емисионно" - Андрей Гюров прие да състави служебно правителство и подаде оставка от поста в централната банка.