Карина Караиванова е новият подуправител на БНБ
Кандидатурата на Караиванова получи подкрепата на ПГ на ГЕРБ-СДС, ''ДПС-Ново начало'', ''Има такъв народ'', един депутат от ''БСП - Обединена левица'' и трима нечленуващи в ПГ. Кандидатурата им представена от управителят на БНБ Димитър Радев.
След като бе избрана подуправителят на БНБ положи клетва пред Народното събрание. Вчера тя бе изслушана в Комисията по бюджет и финанси, където заяви, че не би поела поста на служебен премиер, въпреки че позицията подуправител на централната банка е сред потенциалните кандидати.
Караиванова е номинирана от Димитър Радев, след като доскорошният подуправител с ресор "Емисионно" - Андрей Гюров прие да състави служебно правителство и подаде оставка от поста в централната банка.
Още по темата
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
13:09
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Още от категорията
/
Лидерът на ГЕРБ: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
14:20
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
12:15
Бившият директор на Агенцията за хора с увреждания: На първо място е необходимо да бъде създаден класификатор на функционалностите на хората с увреждания
09:38
Иван Хиновски: "Лукойл Нефтохим" е монопол, а 90% от резервите се съхраняват от същия производител
09:16
Александър Колячев: До 25 хил. евро глоби за нарушения при проверките на високите сметки за ток ще плащат електроснабдителните дружества
09:16
