Карина Караинова: Няма да приема да бъда служебен премиер!
Припомняме ви, че Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, а до тук се стигна след доскорошният подуправител на БНБ Андрей Гюров подаде оставка и стана служебен министър - председател.
Депутатът Димо Дренчев от ''Възраждане'' попита Караиванова дали е учила с Андрей Гюров и дали има уговорка тя да запази ''неговите хора'' в редиците на БНБ. Караиванова потвърди, че са учили в един университет, но увери, че няма предварителни уговорки
От ''ДПС - Ново Начало'' и ПП-ДБ я попитаха дали може да обещае, че ще бъде независима. Кандидатът за подуправител на БНБ заяви, че винаги е била независима и, че решенията, които взима, са били на самостоятелни.
