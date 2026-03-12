Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Не, няма да приема да бъда служебен премиер. Това заяви Карина Караиванова - кандидата за подуправител - ръководител на управление "Емисионно“ на Българската народна банка, която бе извикана в Народното събрание на изслушване в Комисията по бюджет и финанси, предаде репортер на ФОКУС. 

Припомняме ви, че Караиванова беше номинирана от гуверньора на централната банка Димитър Радев на 4 март, а до тук се стигна след доскорошният подуправител на БНБ Андрей Гюров подаде оставка и стана служебен министър - председател.

Депутатът Димо Дренчев от ''Възраждане'' попита Караиванова дали е учила с Андрей Гюров и дали има уговорка тя да запази ''неговите хора'' в редиците на БНБ. Караиванова потвърди, че са учили в един университет, но увери, че няма предварителни уговорки

От ''ДПС - Ново Начало'' и ПП-ДБ я попитаха дали може да обещае, че ще бъде независима. Кандидатът за подуправител на БНБ заяви, че винаги е била независима и, че решенията, които взима, са били на самостоятелни.