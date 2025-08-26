ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане
"Пациентите идват на профилактични прегледи, но обикновено са полово зависими. Жените са преобладаващи в профилактичните прегледи, а мъжете идват заедно с жените си в повечето случаи. Трябва да обърнем внимание на мъжката аудитория, че не е срамно да се ходи на прегледи и е добре да си измерваме кръвното налягане, и да си правим поне веднъж годишно профилактични изследвания - кардиограма, преглед от кардиолог, изследвания на холестерол, глюкоза", каза д-р Господинов.
По думите му високото кръвно е по-вредно от ниското, защото ниското не е предизвикало в дългосрочен план съществени вреди на организма. Той подчерта, че пациенти със сърдечна недостатъчност, както и такива претъпели инфаркт или инсулт, трябва да си измерват по-често кръвното.
При проблеми със сърцето най-често хората се оплакват от задух и умора, тежест в гърдите, уточни д-р Господинов пред Bulgaria ON AIR.
Значението на храната
"Храненото е основна част от нашия дневен режим и е нашето гориво. То е важно по отношение на превенцията. Средиземноморската диета е една от основните, които трябва да спазваме", смята кардиологът.
Според него в България разполагаме с целия набор на терапии, с които може да се помогне на пациентите и имаме голяма достъпност.
"Българският пациент разполага с достъп до лечение с най-модерните клапи", отбеляза специалистът.
Д-р Господинов ни съветва да спим минимум по 7 часа, да внимаваме с какво се храним, да избираме качествена храна, да не прекаляваме с калориите и да практикуваме повече спорт - поне два часа седмично - всеки според възможностите си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: